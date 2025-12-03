Mahlich, Christian, Schoß, Lübbert, Damm

Am Nikolaustag wird dem Schauspieler und Regisseur Holger Mahlich eine besondere Freude zuteil. Zu seinem 80. Geburtstag gratuliert ihm die Synchronregisseurin der Defa, die ihm vor 75 Jahren seine erste Sprechrolle anvertraute. Es war seine Mutter Irene Mahlich, die im November in Budapest, wo die gebürtige Ungarin heute lebt, ihren 102. Geburtstag feiern konnte. Auch Holger Mahlichs Vater war beim Film und gab 1965 den Anstoß für die Erfolgsreihe der Defa-Indianer...

