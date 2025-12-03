Die tödlichen US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote vor Venezuelas Küste stoßen im US-Kongress zunehmend auf Kritik. Mehrere Republikaner schlossen sich den von Demokraten geäußerten Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Operationen an. Die parteiübergreifenden Vorwürfe wurden laut, nachdem die Washington Post am Freitag über einen möglichen zweiten Angriff auf Überlebende eines Bootes Anfang September berichtet hatte. Demnach habe Verteidigungsminister Pete Hegseth ...

Artikel-Länge: 2394 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.