03.12.2025 / Ausland / Seite 7

US-Kongress fordert Klarheit

Angriffe auf »Drogenboote«: Kriegsminister Hegseth unter Druck

Volker Hermsdorf
Die tödlichen US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote vor Venezuelas Küste stoßen im US-Kongress zunehmend auf Kritik. Mehrere Republikaner schlossen sich den von Demokraten geäußerten Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Operationen an. Die parteiübergreifenden Vorwürfe wurden laut, nachdem die Washington Post am Freitag über einen möglichen zweiten Angriff auf Überlebende eines Bootes Anfang September berichtet hatte. Demnach habe Verteidigungsminister Pete Hegseth ...

