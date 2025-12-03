Gegründet 1947 Mittwoch, 3. Dezember 2025, Nr. 281
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.12.2025 / Ausland / Seite 6

Korruption allerorten

Demonstrationen von PP und Vox gegen die Regierung. Schmiergeldskandal des PSOE geht weiter. Kabinett wackelt

Carmela Negrete
Die wirtschaftliche Lage bessert sich, die Erwerbslosigkeit sinkt, und dennoch kommt Spanien nicht zur Ruhe, der Konflikt ist ein politischer. Angeheizt wird er von den rechten Parteien. Am Wochenende riefen der Partido Popular (PP) und die extreme Rechte von Vox zu zwei Demonstrationen in Madrid auf. Die Proteste dienten der Stimmungsmache, nachdem das mehrheitlich von konservativen Richtern besetzte Oberste Gericht in Spanien den von den regierenden Sozialdemokrat...

