Die wirtschaftliche Lage bessert sich, die Erwerbslosigkeit sinkt, und dennoch kommt Spanien nicht zur Ruhe, der Konflikt ist ein politischer. Angeheizt wird er von den rechten Parteien. Am Wochenende riefen der Partido Popular (PP) und die extreme Rechte von Vox zu zwei Demonstrationen in Madrid auf. Die Proteste dienten der Stimmungsmache, nachdem das mehrheitlich von konservativen Richtern besetzte Oberste Gericht in Spanien den von den regierenden Sozialdemokrat...

Artikel-Länge: 3796 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.