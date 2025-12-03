Die Bundeswehr nimmt an diesem Mittwoch das israelische Raketenabwehrsystem »Arrow 3« in Betrieb. Dann sollen Angaben des Militärs zufolge Generalinspekteur Carsten Breuer und Luftwaffeninspekteur Holger Neumann offiziell die sogenannte Anfangsbefähigung (»Initial Operational Capability«) des Waffensystems erklären. Aufgestellt wird das Kriegsgerät auf dem Luftwaffenstützpunkt Schönewalde/Holzdorf, unmittelbar auf der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt g...

Artikel-Länge: 3708 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.