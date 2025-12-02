Lucy selbst wird es nicht jucken – ihr Stern sinkt. Länger hatten sie und ihre Artgenossen, die Australopithecus afarensis, als die einzigen frühesten Menschvorfahren in Ostafrika gegolten. Nun hat eine Forschungsgruppe um Yohannes Haile-Selassie von der Arizona State University im naturwissenschaftlichen Fachjournal Nature die Ergebnisse von Untersuchungen präsentiert, nach denen der Stammbaum, dessen Ende von uns Homo sapiens markiert wird, weitaus komplizierter u...

Artikel-Länge: 2257 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.