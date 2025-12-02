»Die Zukunft unserer Gesellschaft liegt allein in unseren Händen«, wirbt der Trailer zu Cédric Jimenez’ dystopischem Krimi »Zone 3«, was natürlich alles und nichts bedeuten kann. Doch nach 100 Minuten Spieldauer weiß das Publikum: Es geht um eine Kampfansage des »einfachen Volkes« gegen die ihre Stellung immer schamloser ausnutzenden Mächtigen. Gut gespielt und bei allem Aufwand erfreulicherweise fast ohne CGI-Effekte auskommend, liefert die Adaption von Laurent Gau...

Artikel-Länge: 2704 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.