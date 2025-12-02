Der englische Schäfer James Rebanks lebt auf einem Hof im Lake District, der seit 600 Jahren in Familienbesitz ist. Die Rebanks haben an der dortigen Allmende Nutzungsanteile für eine Anzahl von Schafen. Sie sind eine von 300 Bauernfamilien, die mit ihren Herden »die alte Lebensweise weiterführen«, inzwischen ökologisch. Gleichzeitig begutachtet Rebanks im Auftrag der UNESCO-Weltkulturerbestätten, kennt Landwirtschaften an vielen Orten der Welt. Der Bericht des heut...

Artikel-Länge: 3373 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.