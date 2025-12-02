Gegründet 1947 Dienstag, 2. Dezember 2025, Nr. 280
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
02.12.2025 / Ausland / Seite 7

Sorge um Imran Khan

Pakistan: Kein Kontakt zu inhaftiertem Expremier

Thomas Berger
Wie geht es Imran Khan? Ist er überhaupt noch am Leben? Nachdem in der Vorwoche Gerüchte über den Tod des gestürzten früheren Regierungschefs (2018–2022) aufkamen, bewegen diese Fragen nicht nur seine Angehörigen, sondern viele Menschen in Pakistan. Der 73jährige sitzt seit August 2023 in Haft, die meiste Zeit davon im Adiala-Gefängnis in der Garnisonstadt Rawalpindi. Der Besuch seiner Schwester Aleema Khan am 4. November ist das letzte Mal, dass er von einer Angehö...

