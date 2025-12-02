Gegründet 1947 Dienstag, 2. Dezember 2025, Nr. 280
02.12.2025 / Ausland / Seite 7

Gnadengesuch ohne Beispiel

Israel: Premier will sich Prozess vom Hals schaffen

David Siegmund-Schultze
Bestechung, Betrug und Untreue – das sind die Anklagepunkte gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. Seit Dezember 2016 wird gegen ihn ermittelt, das Verfahren begann im Mai 2020. Konkret geht es in den drei zur Anklage gebrachten Fällen unter anderem um die Begünstigung reicher Geldgeber im Gegenzug für Luxusgeschenke und positive Medienberichte. Die Indizien gegen ihn sind erdrückend, die Zeugen zahlreich; trotzdem ist Netanjahu noch immer an der Macht st...

