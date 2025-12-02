Die vorläufigen Ergebnisse sind da – und keine Überraschung. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im zentralasiatischen Kirgistan am Sonntag haben sich vor allem Anhänger von Präsident Sadyr Schaparow durchgesetzt. Schaparow war 2020 im Zuge eines Umsturzes an die Macht gekommen und hat diese seither gefestigt, etwa durch den Rückbau in ein Präsidialsystem. Anfang 2027 stehen Präsidentschaftswahlen an, für die das amtierende Staatsoberhaupt mit den jetzigen Ergebni...

