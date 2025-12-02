Am Sonntag haben erneut Tausende auf den Philippinen gegen Korruption und Misswirtschaft protestiert. Nach monatelangen Enthüllungen über korrupte Politiker, die Gelder aus staatlich finanzierten Hochwasserschutzprojekten abgezweigt haben, hat sich die Empörung der Bevölkerung weiter verstärkt. Bei zwei extremen Taifunen, die das Land vor kurzem verwüstet haben, kamen mehr als 300 Menschen ums Leben. Trotz der eindrucksvollen Präsenz in den Straßen der Hauptstadt Ma...

