Die sich beständig verschärfende Klimakrise ist neben einem drohenden Atomkrieg die größte Gefahr für die Menschheit.« Das ist die Einschätzung des Bulletin of Atomic Scientists, ein Expertengremium, das mit derzeit acht Nobelpreisträgern besetzt ist. Sie haben die Weltuntergangsuhr deswegen in diesem Jahr auf 89 Sekunden vor Mitternacht gestellt. Forscher und Fachorganisationen sprechen von einem historischen Notstand. Der UN-Generalsekretär António Guterres warnt ...

Artikel-Länge: 21961 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.