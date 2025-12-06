Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. Dezember 2025, Nr. 284
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
06.12.2025 / Wochenendbeilage / Seite 6 (Beilage)

»Oh Man(n)enberg!«

Abdullah Ibrahim und der Aufstand von Soweto: Transatlantische Leidenswege und die Ästhetik des Widerstands am Kap der Guten Hoffnung

Gerd Schumann
»Tonight the riots begin / On backstreets of America / They kill the dream of America« – Tracy Chapman, 1988 (Heute Abend beginnen die Aufstände / In den Nebenstraßen Amerikas / Killen sie den Traum von Amerika) Weite, platte, von Macchia-Gestrüpp mit außerordentlicher Pflanzenvielfalt bewachsene Savanne in tausend Metern Höhe über Cape Town. Der Blick vom Tafelberg streift über den Atlantischen Ozean nach Osten. Stürmische See dort, wo einige Dutzend Kilometer entf...

Artikel-Länge: 17089 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe