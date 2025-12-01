Ende 2018 fand im Estadio Santiago Bernabéu von Madrid das denkwürdige Finalrückspiel der Copa Libertadores zwischen River Plate Buenos Aires und Boca Juniors statt, das die Riverplatenses in der Verlängerung für sich entschieden. Seit es seit 2019 keine Rückspiele mehr gibt, gingen alle Libertadores an brasilianische Klubs. Fünf der sieben Finals machten die Brasilianer unter sich aus, so auch am Sonnabend vor über 80.000 Zuschauern im Estadio Monumental »U« von Li...

Artikel-Länge: 3971 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.