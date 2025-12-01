Nach jahrelangen Abgesängen auf eine politisch angeblich weithin desinteressierte und passive junge Generation hat die letzte Bundestagswahl gezeigt, dass diese Erzählung wohl doch nicht ganz stimmig ist. Jedenfalls zeigt sich eine starke Tendenz zur Repolitisierung der jungen Generation: Zu verzeichnen war eine »Abwendung eines Großteils der jungen Wähler:innen von den Regierungsparteien und besonders starkes Abschneiden der Partei Die Linke in der Altersgruppe von...

Artikel-Länge: 3857 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.