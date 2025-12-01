Handpflege statt Healthcare Um die Therapie ihres sterbenskranken Enkels zu bezahlen, verkauft Maggie (Marianne Faithfull) ihr Häuschen in einem Londoner Vorort. Der anderen Maggie sei Dank, reicht das aber trotzdem nicht. Also setzt sie sich in einem Bordell hinter das Glory Hole und holt der Kundschaft mit großmütterlicher Fürsorge einen runter. GB/BRD/Belgien/Luxemburg 2007. Irina Palm. One, 20.15 Uhr Trolley dich! »Ich hasse Trolleys, weil ich sie mit Managern u...

