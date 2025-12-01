Gegründet 1947 Montag, 1. Dezember 2025, Nr. 279
01.12.2025 / Thema / Seite 12

Die heilige Familie

Im Jahr 1900 starb der Schriftsteller Oscar Wilde an den Folgen seiner Haftstrafe wegen »homosexueller Unzucht«. Sein Roman »Das Bildnis des Dorian Gray« gilt bis heute als Klassiker der Weltliteratur

Stefan Ripplinger
Oscar Wilde wurde 46 Jahre alt. Der irische Schriftsteller starb vor 125 Jahren an den Folgen seiner Zuchthaushaft wegen »homosexueller Unzucht«. Über eine kurze historische Spanne von vielleicht dreißig oder vierzig Jahren galt, wenigstens bei uns, nicht Wildes Sexualität, sondern das Verfahren gegen ihn als das Verbrechen. Diese Zeiten sind seit der Deklaration der »Kriegstüchtigkeit« vorüber. Militarisierung ist immer auch Maskulinisierung. Gern zeigen die Libera...

