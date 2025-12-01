Oscar Wilde wurde 46 Jahre alt. Der irische Schriftsteller starb vor 125 Jahren an den Folgen seiner Zuchthaushaft wegen »homosexueller Unzucht«. Über eine kurze historische Spanne von vielleicht dreißig oder vierzig Jahren galt, wenigstens bei uns, nicht Wildes Sexualität, sondern das Verfahren gegen ihn als das Verbrechen. Diese Zeiten sind seit der Deklaration der »Kriegstüchtigkeit« vorüber. Militarisierung ist immer auch Maskulinisierung. Gern zeigen die Libera...

