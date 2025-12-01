Rheinmetall ist von einem NATO-Kunden mit der Lieferung von »Hero«-Loitering-Munition-Systemen beauftragt worden, teilte der deutsche Kriegswaffenproduzent am vergangenen Mittwoch ein bisschen geheimnisvoll mit. Wer dieser Kunde ist, wurde in der Pressemitteilung des Rüstungsunternehmens, dessen Aktienkurs seit Beginn des Ukraine-Krieges bis zum Mai 2025 um das 16fache stieg, aber zur Zeit wegen Trumps »Friedensplan« ein bisschen die Flügel hängen lässt, nicht verra...

Artikel-Länge: 3993 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.