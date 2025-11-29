Mit leichtem Gepäck

Die hohen Backenknochen, die hellen grüngrauen Augen, das von einer schwarzen, zuletzt grauweiß gesprenkelten Haarpracht umschlossene Gesicht, die gerade Nase, die zarten Konturen der Lippen, die Vogelschwingen der Brauen. Schmale Hände, lange, ineinander verschränkte Finger. Der ernste Blick, die frohe Stimme, der unverwechselbare Akzent und das Zögern manchmal, bei der Suche nach dem passenden Wort, auf kastilisch, katalanisch oder deutsch. So steht sie vor mir, a...

Artikel-Länge: 13709 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.