Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. November 2025, Nr. 278
29.11.2025 / Wochenendbeilage / Seite 6 (Beilage)

Mit leichtem Gepäck

Die Malerin Núria Quevedo (1938–2025) und das Bild ihres Lebens

Erich Hackl
Die hohen Backenknochen, die hellen grüngrauen Augen, das von einer schwarzen, zuletzt grauweiß gesprenkelten Haarpracht umschlossene Gesicht, die gerade Nase, die zarten Konturen der Lippen, die Vogelschwingen der Brauen. Schmale Hände, lange, ineinander verschränkte Finger. Der ernste Blick, die frohe Stimme, der unverwechselbare Akzent und das Zögern manchmal, bei der Suche nach dem passenden Wort, auf kastilisch, katalanisch oder deutsch. So steht sie vor mir, a...

