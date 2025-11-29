Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. November 2025, Nr. 278
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
29.11.2025 / Thema / Seite 12

Aus dem Kampf geboren

Die Befreiung ebnete den Weg zur sozialistischen Selbstverwaltung. Vor 80 Jahren wurde in Belgrad die Föderative Volksrepublik Jugoslawien ausgerufen

Roland Zschächner
Eine wichtige Etappe war genommen. Ende 1945, nach fast vier Jahren des antifaschistischen Kampfes, war die Widerstandsbewegung der jugoslawischen Partisanen einen großen Schritt weiter. Nach der Sicherung der Macht galt es, den geänderten Verhältnissen eine neue politische Form zu geben. Am 29. November war es soweit. Die 18 Tage zuvor gewählte Verfassungsversammlung, in der die von der Kommunistischen Partei angeführte Volksfront alle Sitze inne hatte, rief die Fö...

Artikel-Länge: 18354 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe