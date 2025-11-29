Eine wichtige Etappe war genommen. Ende 1945, nach fast vier Jahren des antifaschistischen Kampfes, war die Widerstandsbewegung der jugoslawischen Partisanen einen großen Schritt weiter. Nach der Sicherung der Macht galt es, den geänderten Verhältnissen eine neue politische Form zu geben. Am 29. November war es soweit. Die 18 Tage zuvor gewählte Verfassungsversammlung, in der die von der Kommunistischen Partei angeführte Volksfront alle Sitze inne hatte, rief die Fö...

Artikel-Länge: 18354 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.