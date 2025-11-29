Mit harten Urteilen gegen den im Dezember 2022 gestürzten linken Präsidenten Pedro Castillo und die ehemalige Premierministerin Betssy Chávez hat die peruanische Justiz die innenpolitischen Konflikte erneut angeheizt. Eine Sonderstrafkammer des Obersten Gerichtshofs verurteilte die beiden Politiker am Donnerstag wegen angeblicher »Verschwörung zur Rebellion« zu elf Jahren, fünf Monaten und 15 Tagen Haft. Unmittelbar nach Verkündung des Urteils protestierten zahlreic...

