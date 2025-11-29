Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. November 2025, Nr. 278
29.11.2025 / Ausland / Seite 6

Justiz im Auftrag der Rechten

Peru: Gestürzter linker Expräsident verurteilt und damit von Wahlen 2026 ausgeschlossen

Volker Hermsdorf
Mit harten Urteilen gegen den im Dezember 2022 gestürzten linken Präsidenten Pedro Castillo und die ehemalige Premierministerin Betssy Chávez hat die peruanische Justiz die innenpolitischen Konflikte erneut angeheizt. Eine Sonderstrafkammer des Obersten Gerichtshofs verurteilte die beiden Politiker am Donnerstag wegen angeblicher »Verschwörung zur Rebellion« zu elf Jahren, fünf Monaten und 15 Tagen Haft. Unmittelbar nach Verkündung des Urteils protestierten zahlreic...

Artikel-Länge: 3962 Zeichen

