Gegründet 1947 Freitag, 28. November 2025, Nr. 277
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
28.11.2025 / Feminismus / Seite 15

Eine bewegte und bewegende Geschichte

Rezension: Ein unkonventionelles Frauenleben im Deutschland der 1920er und 30er Jahre

Christina Puschak
Lange Zeit galt sie als eine Autorin ohne Werk. Sie selbst empfand sich als eine Gescheiterte, weil es ihr nicht gelang, ihren 1935 im Exil begonnenen Roman »Vivan«, so der Arbeitstitel, abzuschließen. Oftmals plagten sie Zweifel an ihrer Arbeit, meinte sie doch, ihr Buch sei »zu konstruiert, zu gewusst, zu pathetisch«. Jetzt ist dieses verschollen geglaubte und unerwartet entdeckte Werk – jahrelang lag es in einem Koffer in der Landesbibliothek Oldenburg – endlich ...

Artikel-Länge: 4232 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe