Mitte November 2025 beschloss das Bundeskabinett auf Vorlage des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer ein neues Gedenkstättenkonzept, mit dem das bisherige, seit knapp 20 Jahren bestehende Konzept modernisiert werden soll. Schon die Ampelkoalition hatte sich an diese Aufgabe gemacht, jedoch fiel das im Herbst 2024 von Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) vorgelegte Papier dem vorzeitigen Ende der Regierung zum Opfer. Weimer kündigte nach der Regierungsbildung an, ei...

Artikel-Länge: 21023 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.