Taiwans Präsident Lai Ching-te hat seinen Willen zu einer dramatischen Aufstockung des Militärhaushalts bekräftigt. Dieser solle 2026 auf 3,3 Prozent der taiwanischen Wirtschaftsleistung erhöht werden, bis 2030 gar auf fünf Prozent, bestätigte Lai in einem am Mittwoch erschienenen Namensbeitrag in der Washington Post. Bewerkstelligen will er dies mit Hilfe eines Zusatzetats nach dem Modell des deutschen »Sondervermögens« in Höhe von umgerechnet 40 Milliarden US-Doll...

Artikel-Länge: 2541 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.