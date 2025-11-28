Gegründet 1947 Freitag, 28. November 2025, Nr. 277
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
28.11.2025 / Ausland / Seite 6

Muslimbruderschaft bald auf US-Terrorliste

Vereinigte Staaten: Präsident leitet per Dekret leitet Überprüfung von internationaler Bewegung ein

Knut Mellenthin
Donald Trump will Teile der international tätigen Muslimbruderschaft als »Ausländische Terrororganisationen« (FTO) und »Besonders gekennzeichnete globale Terroristen« (SDGT) ächten lassen. Ein dazu erforderliches Verfahren leitete der US-Präsident am Montag mit der Unterzeichnung eines Dekrets ein. Damit sind der Außenminister und der Finanzminister beauftragt, unter beratender Hinzuziehung des Generalstaatsanwalts, der zugleich das Justizministerium leitet, und der...



