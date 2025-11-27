Der Filmemacher Claude Lanzmann wurde als Sohn eines Dekorateurs und einer Antiquitätenspezialistin am 27. November 1925 nordwestlich von Paris in Bois-Colombes geboren. Der marxistische italienische Historiker Enzo Traverso urteilte über den am 5. Juli 2018 verstorbenen »Shoah«-Regisseur: »Er war ein Kämpfer, der seine Überzeugungen stark verteidigte und beeindruckende Energien aufzubringen in der Lage war, um seinen – nicht immer edlen – Motiven zu folgen. Seine A...

