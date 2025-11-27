Seit zwei Wochen liegt dem Abgeordnetenhaus der USA ein Resolutionsantrag vor, der Israels Kriegführung im Gazastreifen als Völkermord im Sinn der Genozidkonvention verurteilt. Diese war von der Vollversammlung der Vereinten Nationen am 9. Dezember 1948 beschlossen worden und trat nach Abschluss des Ratifizierungsverfahrens am 12. Januar 1951 in Kraft. Die damalige US-Regierung unter Präsident Harry S. Truman, einem Politiker der Demokratischen Partei, hatte die For...

Artikel-Länge: 4041 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.