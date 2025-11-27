Gegründet 1947 Donnerstag, 27. November 2025, Nr. 276
27.11.2025 / Ausland / Seite 6

Gegenwind für Meloni

Regionalwahlen in Italien: Mitte-links-Parteien behaupten sich im Süden, Rechte in Venetien

Gerhard Feldbauer
Es war der Abschluss von insgesamt sieben Regionalwahlen in diesem Jahr: Am Sonntag und Montag haben in den italienischen Regionen Apulien und Kampanien im Süden und Venetien im Norden Wähler über ihre Regionalregierung abgestimmt. Das Ergebnis: Im Süden gewannen die Sozialdemokraten sowie die linke Fünf-Sterne-Bewegung, im Norden die extreme Rechte. Die erklärte Absicht der Ministerpräsidentin der rechten Regierungskoalition, Giorgia Meloni, ihren Gegnern eine Nied...

