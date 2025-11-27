Der Förderkreis Deutsches Heer (FKH) hatte zum sogenannten Parlamentarischen Abend geladen, im hochherrschaftlichen Kaisersaal des ehemaligen Reichstagspräsidentenpalais in Berlin. Vor dem ausgesuchten Publikum sprach am Dienstag abend Heeresinspektor Christian Freuding. Der Generalleutnant erklärte, wie er die Teilstreitkraft in Anbetracht des Kriegs in der Ukraine »siegfähig« aufzustellen gedenke. Dazu formulierte Freuding sechs »Leitprinzipien der Heeresbeschaffu...

Artikel-Länge: 3392 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.