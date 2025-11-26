Tú alfagra land mítt Für sportive Großveranstaltungen werden die neun zu Dänemark gehörenden Inselchen schon einmal fast entvölkert, um etwa das Männerhandballteam auf dem Festland bei der EM zu unterstützen. Nur rund 53.000 Menschen leben auf den Schafsinseln. BRD 2022. Allein im Meer. Leben auf den Faröern. 3sat, 14.30 Uhr Alpin feminin Über Kraxlerinnen wie die Sportkletterin Nina Caprez aus Graubünden. BRD 2025. Pionierinnen am Berg. 3sat, 20.15 Uhr Kardía de lo...

