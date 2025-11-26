Thürk, Meyer, Teege, Anderson

Bleibende körperliche Schäden zog sich Harry Thürk nicht zu, als der Schlesier mit 17 Jahren zur deutschen Wehrmacht einberufen wurde und bei den Fallschirmjägern kämpfen musste. Auch nicht, als er am Kriegsende vor sowjetischen Truppen floh. Sondern als Kriegsberichterstatter in Vietnam, wo er dem gefährlichen Herbizid »Agent Orange« ausgesetzt wurde, das die US-Amerikaner einsetzten. Die Folgen fesselten Thürk Jahre später ans Bett. Am Montag vor 20 Jahren starb e...

Artikel-Länge: 3572 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.