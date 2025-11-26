Der globale Kampf um strategische Rohstoffsicherung, auch im Hinblick auf die laufende Energiewende, spitzt sich zu. Die Europäische Union und die BRD als größte Volkswirtschaft des Staatenverbundes sind daran beteiligt. Neuerdings hat, da die Versorgung aus anderen Quellen mit immer mehr Risiken belastet ist, ein regelrechter Run auf die Bergbaunation Australien eingesetzt. Sowohl die USA als auch die Europäer wollen sich im größten Industrieland der Südhalbkugel v...

