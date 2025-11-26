Unmittelbar im Anschluss an die Genfer Gespräche zwischen USA, Ukraine und ausgewählten EU-Staaten über ein mögliches Kriegsende in der Ukraine vom Sonntag konferieren Vertreter der USA und Russlands seit Montag in Abu Dhabi. Von US-Seite leitet die Delegation Daniel P. Driscoll, US-Armeeminister, die Mitglieder der russischen Delegation sind nicht öffentlich mitgeteilt worden. Aufgabe des Treffens in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist nach Angaben des Weißen H...

Artikel-Länge: 4148 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.