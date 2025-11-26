Gegründet 1947 Mittwoch, 26. November 2025, Nr. 275
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
26.11.2025 / Inland / Seite 5

Ein Herz für Merz

Wirtschaftsinstitut liefert genehme Expertise für Sozialkahlschläger. Kritiker kontern: Ausgaben im international üblichen Rahmen

Ralf Wurzbacher
Wie sich die Schlagzeilen gleichen: »Höchste Sozialausgaben in Europa«, »Spitzenreiter bei Sozialausgaben«, »Deutschland schlägt bei Sozialausgaben sogar die Skandinavier«. Eine am Montag vorgelegte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ließ bei den hiesigen Leitmedien keine Fragen offen. Botschaft verstanden, Botschaft herausposaunt: Der deutsche Sozialstaat ist teuer – zu teuer! Dass die präsentierten Zahlen das nicht hergeben, steht auf einem anderen...

