Gegründet 1947 Dienstag, 25. November 2025, Nr. 274
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
25.11.2025 / Sport / Seite 16

Come, China Man, come!

Andreas Gläser
Sonntag vormittag in Berlin. Strahlender Himmel, kein Niederschlag. Die Temperaturen lagen etwas unter dem Gefrierpunkt. Mein 60. Spätherbst ist der reinste Spaß. Noch herrschte Fahrradwetter. Früher, wenn der Schnee bis zu den Knien reichte, wurde im Stadion die Rasenfläche halbwegs geräumt; es gab einen roten Ball, und schon rollte dieser. Auf den Rängen ging niemand an der frühen Winterpracht zugrunde. Vorgestern wollte ich zum Kracher zwischen dem vierzehnten un...

