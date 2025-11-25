Digitalisierung ist, wenn Informatiker zu Informanten werden. Kommunikation im Zeitalter von Meta, Google und Apple bedeutet immer auch nonverbale Preisgabe. Gewiss sitzt am anderen Ende kein einsamer Mensch mit Kopfhörern, Bleistift und Block wie seinerzeit in der analogen Epoche. Die Datenerfassung ist immens, infolgedessen anonym und standardisiert. Dennoch können ­Social-Media-Plattformen gehackt, sensible Daten von Nutzern im Internet sichtbar werden oder im Da...

Artikel-Länge: 2885 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.