Tag gegen Gewalt an Frauen Der Reportagentitel sagt es schon: »ihre«. Männer verüben Morde an (Ex-)Partnerinnen, als vergingen sie sich an ihrem Eigentum. Ab 22.15 Uhr im ZDF: »Tatort Land: Rettung aus häuslicher Gewalt«. BRD 2025. Weil du mir gehörst! Wenn Männer ihre Frauen töten. ZDF, 20.15 Uhr Shurikenny Zum Totlachen, das Totrüsten: Die Lümmels finden auf dem Flohmarkt einen Stand mit Attentatswerkzeug der Ninja. Das Mordgerät muss ausprobiert werden, geht aber...

