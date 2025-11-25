Gegründet 1947 Dienstag, 25. November 2025, Nr. 274
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
25.11.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Washington zerschlägt Bildungsministerium

US-Regierung plant, zentrale Bildungsprogramme in Milliardenhöhe an andere Behörden auszulagern

Lars Pieck
Das Bildungsministerium der USA steht vor seiner bislang umfassendsten Umstrukturierung: Mehrere zentrale Abteilungen werden aufgelöst und ihre Aufgaben an andere Bundesbehörden übertragen. Präsident Donald Trump treibt damit die Umsetzung seines Wahlversprechens voran, das Ministerium vollständig zu schließen. Zuständigkeiten für Schulen und Hochschulen sollen künftig vom Arbeits- oder Innenministerium übernommen werden, während die vom Kongress bereitgestellten Mi...

