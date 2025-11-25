Die Streitereien in Israel um die Versäumnisse, die dem Angriff des bewaffneten palästinensischen Widerstands am 7. Oktober 2023 vorausgingen, haben sich am Wochenende verschärft. In Tel Aviv protestierten am Sonnabend Tausende Menschen gegen die Weigerung der Regierung, einen staatlichen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Am Sonntag gab der Chef der israelischen Streitkräfte, Eyal Zamir, erste Strafmaßnahmen, darunter neben Rügen auch die Absetzung mehrerer hochra...

