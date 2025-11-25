Gegründet 1947 Dienstag, 25. November 2025, Nr. 274
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
25.11.2025 / Ausland / Seite 7

Exempel an Militärs statuiert

Israel: Debatte um Aufarbeitung des 7. Oktober geht weiter, Armeeführer entlassen. Berichte werden geprüft

Knut Mellenthin
Die Streitereien in Israel um die Versäumnisse, die dem Angriff des bewaffneten palästinensischen Widerstands am 7. Oktober 2023 vorausgingen, haben sich am Wochenende verschärft. In Tel Aviv protestierten am Sonnabend Tausende Menschen gegen die Weigerung der Regierung, einen staatlichen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Am Sonntag gab der Chef der israelischen Streitkräfte, Eyal Zamir, erste Strafmaßnahmen, darunter neben Rügen auch die Absetzung mehrerer hochra...

Artikel-Länge: 4170 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe