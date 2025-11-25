Gegründet 1947 Dienstag, 25. November 2025, Nr. 274
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
25.11.2025 / Ausland / Seite 6

»Sanfter Staatsstreich« gegen Sheinbaum

Mexiko: Laut aktuellen Recherchen wurden jüngste Antiregierungsproteste von der Rechten inszeniert

Volker Hermsdorf
Die Regierung der sozialdemokratischen mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum gerät zunehmend ins Fadenkreuz der internationalen Rechten. In den USA bezeichnen MAGA-Anhänger das Nachbarland – ähnlich wie Venezuela – als »narcoterroristischen Staat« und fordern eine Intervention. US-Präsident Donald Trump erklärte kürzlich, »Angriffe in Mexiko, um Drogen zu stoppen«, seien für ihn »in Ordnung«. Zugleich brach Perus rechter De-facto-Staatschef José Jerí Anfang No...

Artikel-Länge: 4206 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe