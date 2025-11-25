Das hat noch gefehlt, die Rechtfertigung. Für steigende Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), speziell des Zusatzbeitrags. Und nun ist sie da. Denn nach dem Stopp des »kleinen GKV-Sparpakets« von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) durch den Bundesrat erwarten Krankenkassenbosse einen »Beitragsschock«, titelte Bild am Montag. Allen voran die Chefs der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas, und der DAK-Gesundheit, Andreas Storm. Das »schwarz...

