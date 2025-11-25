Im Juli 1975 beschloss die Sozialistische Partei (Partido Socialista, PS), der breiten Koalition, die Portugal seit der ersten provisorischen Regierung im Jahr 1974 regiert hatte, ein Ende zu setzen. Damit führte der PS den Zusammenbruch des Multiparteienkonsenses herbei, der bis dahin die Aufrechterhaltung des portugiesischen Staatsapparats gewährleistet hatte. Nach einer Reihe von erfundenen Skandalen, die den Kommunisten (Partido Comunista Português, PCP) unterge...

Artikel-Länge: 23846 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.