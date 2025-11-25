Gegründet 1947 Dienstag, 25. November 2025, Nr. 274
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
25.11.2025 / Thema / Seite 12

Strategische Niederlage

Eine sozialistisch bemäntelte Konterrevolution. Vor 50 Jahren endete in Portugal die Nelkenrevolution

Nikolas Sisic
Im Juli 1975 beschloss die Sozialistische Partei (Partido Socialista, PS), der breiten Koalition, die Portugal seit der ersten provisorischen Regierung im Jahr 1974 regiert hatte, ein Ende zu setzen. Damit führte der PS den Zusammenbruch des Multiparteienkonsenses herbei, der bis dahin die Aufrechterhaltung des portugiesischen Staatsapparats gewährleistet hatte. Nach einer Reihe von erfundenen Skandalen, die den Kommunisten (Partido Comunista Português, PCP) unterge...

Artikel-Länge: 23846 Zeichen

