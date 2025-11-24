Allen Beteuerungen von Klimawissenschaftlern zum Trotz endete am Sonnabend mit zwanzigstündiger Verspätung die 30. Weltklimaschutzkonferenz (COP 30) im brasilianischen Belém ohne einen konkreten Fahrplan für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Das von 195 Staaten unterzeichnete Abschlussdokument enthält nicht mal eine »Roadmap« für den Stopp der Tropenwaldabholzung. Schon am Freitag hatte für viele Teilnehmer und Beobachter festgestanden: Es wird nicht die l...

