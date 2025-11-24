Gegründet 1947 Montag, 24. November 2025, Nr. 273
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
24.11.2025 / Ausland / Seite 7

Geopolitik mit Kampfflugzeugen

Indien soll russische Tarnkappenjets erhalten, Saudi-Arabien solche aus den USA

Lars Lange
Erhält Indien die Su-57, den modernsten Kampfflieger, den Russland je gebaut hat? Kurz vor dem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Neu-Delhi im Dezember verdichten sich die Hinweise auf ein Angebot, das für das weltweite Rüstungsgeschäft außergewöhnlich wäre. Moskau signalisiert, Indien nicht nur die Exportversion zu liefern, sondern tiefen Einblick in zentrale Technologien zu gewähren – vom Triebwerk über Sensorik bis zu Tarnmaterialien. Parallel tr...

Artikel-Länge: 3979 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe