Gegründet 1947 Montag, 24. November 2025, Nr. 273
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
24.11.2025 / Ausland / Seite 6

108 Meilen für Mumias Freiheit

USA: Solidaritätsbewegung ruft zu Protestmarsch für politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal auf

Jürgen Heiser
Die Solidaritätsbewegung für den US-Bürgerrechtler und politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal startet am 28. November einen »Marsch für Mumia«, der zwölf Tage dauern wird. »Wenn Mumia nach Jahrzehnten in Haft immer noch nicht zu uns kommen kann, dann gehen wir zu ihm«, erklärte der Aktivist ­André M. gegenüber jW. Ausgangspunkt des Protestmarsches wird Philadelphia sein, Zielort das US-Staatsgefängnis Mahanoy in Frackville, Pennsylvania. Nach langen und sicherlich w...

