Gegründet 1947 Sa. / So., 22. / 23. November 2025, Nr. 272
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
22.11.2025 / Thema / Seite 12

Echte und falsche Freunde

»Aus gesundheitlichen Gründen«: Über den Abgang von Herbert Häber und Konrad Naumann aus dem SED-Politbüro vor 40 Jahren

Leo Schwarz
Die Leser des Zentralorgans der SED wurden in der Wochenendausgabe vom 23./24. November 1985 von einer dürren Mitteilung über Veränderungen im Politbüro der Partei überrascht. Gleichsam als Marginalie der sich über mehrere Seiten erstreckenden Berichterstattung über das 11. Plenum des beim X. Parteitag der SED 1981 gewählten Zentralkomitees fand sich in dem auf der ersten Seite des Neuen Deutschland dokumentierten Kommuniqué des Plenums die in einem einzigen Satz ve...

Artikel-Länge: 24169 Zeichen

