Washington, D. T. US-Präsident Trump hat die Epstein-Akten freigegeben. Er unterzeichnete das vom Kongress vorgelegte Gesetz, das seiner Justizministerin Pam Bondi nun 30 Tage Zeit gibt, die Dokumente zu frisieren. Wegen seiner eigenen Verwicklung in den Fall hat sich Trump an die Anwaltskanzlei gewandt, die auch Konstantin Wecker und Mr. Mountbatten-Windsor vertritt, The Andrew Formerly Known as Prince. Berlin Außenminister Wadephul hat vor der CDU-Fraktion seine D...

Artikel-Länge: 3326 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.