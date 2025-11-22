Gegründet 1947 Sa. / So., 22. / 23. November 2025, Nr. 272
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
22.11.2025 / Ausland / Seite 7

Flug aus der Hölle

Gaza: Die Organisation Al-Majd bietet Ausreisen an. In Wirklichkeit handelt es sich um Vertreibungen

Jakob Reimann
Über ein undurchsichtiges Netzwerk wurden in den vergangenen Monaten Hunderte Palästinenser aus Gaza mit Charterflügen in Länder in Afrika und Asien ausgeflogen. Die Flüge finden über den Flughafen Ramon in der Nähe der südlichsten israelischen Stadt, Eilat, statt und werden von einer Organisation namens Al-Majd organisiert. Auf ihrer Website beschreibt sie sich als humanitäre Organisation, die »Hilfe und Rettungsmaßnahmen für muslimische Gemeinschaften in Konflikt-...

Artikel-Länge: 4040 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe